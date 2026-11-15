Samsun'daki Türkiye Bowling Açık 2026'yı Yunan Giannis Xyday 1600 avroyla kazandı - Son Dakika
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Samsun'daki Türkiye Bowling Açık 2026'yı Yunan Giannis Xyday 1600 avroyla kazandı

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Samsun\'daki Türkiye Bowling Açık 2026\'yı Yunan Giannis Xyday 1600 avroyla kazandı
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Samsun'da 11 Kasım'da başlayan ve beş gün süren 4. Türkiye Bowling Açık 2026, İlkadım'daki Bowling Akademi'de tamamlandı. 14 bin 200 avroluk ödül havuzunun olduğu turnuvada Yunan Giannis Xyday 1600 avroyla birinci, Türk sporcu Ata Poyraz Natal 1200 avroyla ikinci oldu.

Samsun'da Bowling Akademi tarafından düzenlenen 4. Türkiye Bowling Açık 2026 tamamlandı.

İlkadım ilçesindeki Bowling Akademi'de 11 Kasım'da başlayan organizasyonda Türkiye, Kosova, İran, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Ürdün ve Fas'tan 100'ün üzerinde sporcu mücadele etti.

Toplam 14 bin 200 avro ödül havuzunun bulunduğu turnuvada, 11 bin 700 avro nakit ödül olarak dağıtıldı.

Beş gün süren müsabakaların ardından Yunan Giannis Xyday birinci olarak 1600 avro, Türk sporcu Ata Poyraz Natal ikinci olarak 1200 avro, Rumen Marius Balan ise üçüncü olarak 900 avro ödül kazandı.

Ödül töreninde dereceye giren sporculara, Samsun'un simgelerinden Atatürk Onur Anıtı temalı özel ödüller de verildi.

Ödüller, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı, Federasyon Genel Sekreteri Suphi Eren Öztürk ve Bowling Teknik Kurul Başkanı Ümit Yıldırım tarafından takdim edildi.

Organizasyon, ödül töreninin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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