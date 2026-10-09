Samsun Open'da yarı final ve final maçları ücretli, geliri Mehmetçik Vakfına gidecek

Samsun Open WTA 125 Tenis Turnuvası'ndan elde edilecek bilet gelirinin, Mehmetçik Vakfına bağışlanacağı bildirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Türkiye Tenis Federasyonunun gözetimi ve Green Golf ve Tenis Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen Samsun Open WTA 125 Tenis Turnuvası'nda, 31 ülkeden 70 sporcu mücadele ediyor.

Eleme karşılaşmalarıyla 4 Ekim'de başlayan ve dünya kadın tenisinin başarılı isimlerini Samsun'da bir araya getiren turnuvada dünya sıralamasında 83'üncü basamakta bulunan Antonia Ruzic başta olmak üzere Emiliana Arango, Simona Waltert, Solana Sierra, Oksana Selekhmeteva, Anna Blinkova ile 2019 yılında Amerika Açık Grand Slam Turnuvası'nda şampiyonluk elde eden ve dünya sıralamasında 4'üncülüğe kadar yükselen Bianca Andreescu da yer alıyor.

Samsun Open WTA 125'te ana tablo karşılaşmalarının ardından yarı finaller yarın, çiftler ve tekler finalleri ise 11 Ekim Pazar günü oynanacak.

Yarı final karşılaşmalarına kadar oynanan tüm müsabakaların tenisseverler tarafından ücretsiz takip edildiği turnuvada yarı final ve final maçları ücretli olacak.

Biletlerin satışından elde edilen gelirin tamamı ise Mehmetçik Vakfına bağışlanacak.