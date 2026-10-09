Samsun Open'da yarı final ve final maçları ücretli, geliri Mehmetçik Vakfına gidecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun Open'da yarı final ve final maçları ücretli, geliri Mehmetçik Vakfına gidecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Open WTA 125 Tenis Turnuvası'nda yarı final ve final maçları ücretli olacak; biletlerden elde edilecek gelirin tamamı Mehmetçik Vakfına bağışlanacak. Turnuvada 31 ülkeden 70 sporcu mücadele ederken finaller 11 Ekim Pazar günü oynanacak.

Samsun Open WTA 125 Tenis Turnuvası'ndan elde edilecek bilet gelirinin, Mehmetçik Vakfına bağışlanacağı bildirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Türkiye Tenis Federasyonunun gözetimi ve Green Golf ve Tenis Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen Samsun Open WTA 125 Tenis Turnuvası'nda, 31 ülkeden 70 sporcu mücadele ediyor.

Eleme karşılaşmalarıyla 4 Ekim'de başlayan ve dünya kadın tenisinin başarılı isimlerini Samsun'da bir araya getiren turnuvada dünya sıralamasında 83'üncü basamakta bulunan Antonia Ruzic başta olmak üzere Emiliana Arango, Simona Waltert, Solana Sierra, Oksana Selekhmeteva, Anna Blinkova ile 2019 yılında Amerika Açık Grand Slam Turnuvası'nda şampiyonluk elde eden ve dünya sıralamasında 4'üncülüğe kadar yükselen Bianca Andreescu da yer alıyor.

Samsun Open WTA 125'te ana tablo karşılaşmalarının ardından yarı finaller yarın, çiftler ve tekler finalleri ise 11 Ekim Pazar günü oynanacak.

Yarı final karşılaşmalarına kadar oynanan tüm müsabakaların tenisseverler tarafından ücretsiz takip edildiği turnuvada yarı final ve final maçları ücretli olacak.

Biletlerin satışından elde edilen gelirin tamamı ise Mehmetçik Vakfına bağışlanacak.

Kaynak: AA
EtkinlikGüncelSamsunPazarSporWtaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimse ne olduğunu anlayamadı Galatasaray’dan bir garip paylaşım Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım
Azerbaycan’da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Okan Buruk’u korkutan gelişme Futbolcularını tek tek uyardı Okan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardı
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
16:47
Fenerbahçe’den Mert Hakan bombası Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı
Fenerbahçe'den Mert Hakan bombası! Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı
16:28
Fenerbahçe’de ayrılık 1 dakika bile oynamadan gidiyor
Fenerbahçe'de ayrılık! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
16:15
AK Parti’nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis’te İşte yatırımcılara ödenecek rakam
AK Parti'nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis'te! İşte yatırımcılara ödenecek rakam
16:12
Murat Cemcir’in çöküşü Şirketi resmen iflas etti
Murat Cemcir'in çöküşü! Şirketi resmen iflas etti
16:00
Bakan Göktaş’a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
Bakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
15:29
Şarkıcı Güllü’nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 17:16:49. #.0.2#
SON DAKİKA: Samsun Open'da yarı final ve final maçları ücretli, geliri Mehmetçik Vakfına gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei