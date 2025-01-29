Samsun'un İlkadım Belediyesi Sporcularından 278 Madalya - Son Dakika
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Spor

Samsun'un İlkadım Belediyesi Sporcularından 278 Madalya

Samsun\'un İlkadım Belediyesi Sporcularından 278 Madalya

Samsun'un İlkadım Belediyesi, 2024 yılında katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda toplamda 278 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, sporun yaygınlaştırılması ve yeni yeteneklerin keşfedilmesi için desteklerinin devam edeceğini belirtti.

29.01.2025 14:39  Güncelleme: 14:41
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SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım Belediyesi sporcuları, 2024 yılında katıldıkları ulusal ve uluslararası düzeydeki yarışma ve turnuvalardan 278 madalya kazandı.

İlkadım Belediyesi, bünyesindeki 10 farklı spor branşı ve 3 bin 585 sporcusu ile 2024 yılını başarılı bir şekilde geçirdi. Katıldıkları yarışma ve turnuvalardan derecelerle dönen İlkadım Belediyespor'un başarılı sporcuları, geçen yılı toplam 278 madalya ile tamamladı. Tüm sporcuları tebrik eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, başarıların devamını diledi.

"Amacımız, yeni yetenekleri keşfetmek"

Spora ve sporcuya yönelik desteklerinin devam edeceğini söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "Spor yalnızca madalya ve derece kazanmak değil, gençlerimizin sağlıklı ve disiplinli bireyler olması için de önemli bir araçtır. İlkadım Belediyesi olarak önemli görevlerimizden biri de yeni yeteneklerin keşfedilmesi ve sporun geniş kitlelere yayılmasını sağlamaktır. Aldığımız başarılı sonuçlar, sporcularımıza verdiğimiz emek ve desteklerin karşılığıdır. Sporcularımız 2024 yılında katıldıkları il genelindeki, ülke genelindeki ve uluslararası düzeydeki turnuva ve yarışmalarda 278 madalya kazandı. Tüm sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Sporcularımıza önümüzdeki süreçte katılacakları turnuva ve yarışmalarda başarılar diliyorum. Spora ve sporcuya olan desteklerimiz 2025 yılında da devam edecek" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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