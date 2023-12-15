 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun Valisi Alaçamspor Bocce Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun Valisi Alaçamspor Bocce Takımı'nı tebrik etti

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Alaçamspor Bocce Takımı'nın başarılarından dolayı sporcuları ve antrenörü kutladı. Vali Tavlı, takımı desteklemeye devam edeceğini ve bocce sahasının biran önce yapılması için takipçi olacağını belirtti.

Samsun Valisi Alaçamspor Bocce Takımı\'nı tebrik etti
15.12.2023 - 09:16,  Güncelleme: 09:17
Abone Ol

Samsun Valisi Orhan Tavlı, ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluğu bulunan Alaçam spor Bocce Takımı sporcuları ve antrenörünü tebrik etti.

Alaçam ilçesi ziyaretinde, 2022 yılında İspanya'da Avrupa şampiyonu olan sporcularla bir araya gelen Vali Tavlı, elde ettikleri derece ve şampiyonluklardan dolayı Antrenör Gökhan Bozdemir ile sporcular Büşranur Uzun ve Pınar Kapusuz'u kutladı.

Bocce takımını desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Vali Tavlı, Alaçam'a yapılması planlanan bocce sahasının biran önce yapılması için takipçisi olacağını söyledi.

Bocce Milli Takımı Antrenörü Gökhan Bozdemir, Alaçam'a yapılacak kapalı bocce raffa ve volo sahalarının tamamlanması ile birçok ulusal ve uluslararası turnuvanın ilçede yapılmasını sağlayacağını, bu sayede hem ilçenin hem ilin spor turizm ile tanınacağını ve gelişeceğini söyledi.

Ziyarette Vali Tavlı'ya forma hediye edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Samsun Valiliği, Orhan Tavlı, İspanya, Alaçam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsun Valisi Alaçamspor Bocce Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika


09:30
Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti
09:25
Babalık heyecanı yaşayan Kaan Urgancıoğlu, bebeğiyle ilk pozunu verdi Babalık heyecanı yaşayan Kaan Urgancıoğlu, bebeğiyle ilk pozunu verdi
09:05
Yahya Sinwar ve Rafa'a Salameh'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu Yahya Sinwar ve Rafa'a Salameh'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu
09:04
Okey oynarken ıstakalarla birbirine giren dedeler barıştı Okey oynarken ıstakalarla birbirine giren dedeler barıştı
08:33
MasterChef All Star'da Sergen ve Esra Arasında Tartışma Çıktı MasterChef All Star'da Sergen ve Esra Arasında Tartışma Çıktı
08:15
Belçika'da uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İstanbul'da tutuklandı Belçika'da uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İstanbul'da tutuklandı
08:06
Ender Saraç'tan istismar iddialarına cevap: Oğlumun iddiaları gerçek dışı Ender Saraç'tan istismar iddialarına cevap: Oğlumun iddiaları gerçek dışı
07:45
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti ilk bebeklerini bekliyor Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti ilk bebeklerini bekliyor

Son Dakika
09:30 Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti
09:25 Babalık heyecanı yaşayan Kaan Urgancıoğlu, bebeğiyle ilk pozunu verdi
09:05 Yahya Sinwar ve Rafa'a Salameh'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu
09:04 Okey oynarken ıstakalarla birbirine giren dedeler barıştı
08:33 MasterChef All Star'da Sergen ve Esra Arasında Tartışma Çıktı
08:15 Belçika'da uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İstanbul'da tutuklandı
08:06 Ender Saraç'tan istismar iddialarına cevap: Oğlumun iddiaları gerçek dışı
07:45 Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti ilk bebeklerini bekliyor
07:30 7 il için sarı ve turuncu uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor
04:00 ABD Başkanı Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze ve NATO ittifakını görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 09:41:33. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun Valisi Alaçamspor Bocce Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement