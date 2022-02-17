Samsunlu Zeynep, muay thai Avrupa şampiyonu oldu

İstanbul'da gerçekleşen Avrupa Muay Thai Şampiyonası'na katılan Samsun Tülay Başaran Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Zeynep Sena Comart, çeyrek finalde Polonyalı, yarı finalde Belçikalı, finalde ise Güney Kıbrıslı rakibini yenerek altın madalya kazandı.

Lise öğrencisi Zeynep Sena Comart, Samsun'a altın madalya gururu yaşattı. Muay thai turnuvasında Avrupa şampiyonu olan Comart, altın madalyayı Samsun'a getirdi. Muay thaiye 9 yaşında başladığını ifade eden Sena Comart, "6 yıldır; 1 dünya şampiyonluğu, 3 Türkiye birinciliği, 1 Türkiye ikinciliği, 4 il birinciliği ve şimdi ise Avrupa şampiyonluğu kazandım. Son iki yıl ise Kovid-19 sebebiyle boş geçti. Tülay Başaran Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. 9. sınıfta teşekkür, 10. sınıfın birinci döneminde teşekkür aldım. Bu da demektir ki spor ve okul bir arada oluyor. Ayrıca sporcu ödülleri var. Muay thai 2020 yılından itibaren olimpik spor dalı oldu. Bu sebeple milli olan öğrenciler hem lisede hem üniversitede istediği okula gidebiliyor. Çok mutluyum. İnşallah yazın Malezya'da yapılacak olan dünya şampiyonasında da altın madalya kazanmak istiyorum" dedi. - SAMSUN