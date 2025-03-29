Samsunspor 0-2 Kasımpaşa - Son Dakika
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Samsunspor 0-2 Kasımpaşa

Samsunspor 0-2 Kasımpaşa

Samsunspor, Kasımpaşa'ya 29. hafta maçında 2-0 mağlup oldu. Kasımpaşa'nın golleri Fall ve da Costa'dan geldi.

29.03.2025 18:14
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Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Dimata'nın şutunu kaleci Gianniotis, parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

63. dakikada Zeki'nin kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Drongel'in kafa şutunu kaleci Gianniotis kurtardı.

69. dakikada ceza sahsında kaleci Okan'dan dönen topu tamamlayan Fall, takımını deplasmanda öne geçirdi. 0-1

80. dakikada Ben Ouanes'in ara pasına iyi hakelenen da Costa'nın şutu filelerle buluştu. 0-2

Hakemler: Zorbay Küçük, Gökhan Barcın, Suat Güz

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Rick van Drongelen, Marc Bola (Soner Gönül dk. 81), Soner Aydoğdu (Schindler dk. 59), Ait Bennasser, Carlo Holse, Emre Kılınç (Muja dk. 75), Nany Dimata, Olivier Ntcham

Yedekler: Halil Yeral, Taha Tosun, Nanu, Ali Tarkan, Bedirhan Çetin, Tait, Muhammet Özbaskıcı

Teknik Direktör: Thomas Reis

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Kamil Piatkowski, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Claudio Winck (Jairo Espinoza dk. 59), Gökhan Gül (Aytaç Kara dk. 75), Haris Hajradinovic (Cafu dk. 88), Kevin Rodrigues, Mamadou Fall (Can Keleş dk. 88), Ben Ouanes, Nuno da Costa (Brekalo dk. 88)

Yedekler: Sinan Bolat, Sadık Çiftpınar, Adnan Aktaş, Taylan Aydın, Yusuf İnci

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Fall (dk. 69), da Costa (dk. 80) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dimata (Samsunspor), da Costa, Piatkowski (Kasımpaşa) - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsunspor 0-2 Kasımpaşa - Son Dakika

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