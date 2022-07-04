Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Menemenspor'da forma giyen 26 yaşındaki Ahmet Sagat ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Kaynak: AA

Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Samsunspor, 1. Lig'in gol kralı Ahmet Sagat ile prensipte anlaştı - Son Dakika

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