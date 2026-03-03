Samsunspor 17 Milyon Avro Zarar Öngörüyor - Son Dakika
Samsunspor 17 Milyon Avro Zarar Öngörüyor

03.03.2026 18:12
Samsunspor Mali İşler Direktörü, sezonu 17 milyon avro zararla kapatmayı beklediklerini açıkladı.

Samsunspor Kulübü Mali İşler Direktörü Koray Yalçın, sezonu 17 milyon avro civarında zararla kapatmayı öngördüklerini söyledi.

Yalçın, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Samsunspor'un mali disiplin açısından bir sorun yaşamadığını dile getirdi.

Samsunspor'un bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde yer aldığı için UEFA'nın gözlem sürecinden geçtiğine işaret eden Yalçın, mali süreçle ilgili sıkıntı olması halinde UEFA tarafından çeşitli yaptırımlara maruz kalınacağının altını çizdi.

Finansal anlamda yapılan hataların bedelinin sportif olarak ödendiğini belirten Kolay Yalçın, "UEFA müsabakalarından men, kadro kısıtlaması, transfer yasağı veya para cezası gibi birçok yaptırımla karşılaşmak mümkün. Kulüp ödeme zorluğu yaşamıyor. Bu anlamda mali sıkıntı bulunmuyor ancak geleceği birlikte inşa edebilmek ve kamuoyunu aydınlatmak adına ifade etmek gerekiyor ki kulüp zarar ediyor. UEFA kuralları gereği 3 yıl üst üste edilebilecek toplam zarar 5 milyon avro ile sınırlı. Çeşitli istisnalarla bu rakam maksimum 30 milyon avroya çıkabiliyor. Bu sınırın aşılması halinde yaptırımlar devreye giriyor." ifadelerini kullandı.

Geçmiş yıllarda mali disiplin nedeniyle Türk kulüplerinin UEFA tarafından yaptırımla karşılaştığını hatırlatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Bu yaptırımların tamamı finansal kriterlere uyumsuzlukla ilgiliydi. Avrupa kupalarına katılım sağlayacak, geleceğin Samsunspor'unu inşa edebilmek ve yakalanan başarıyı sürdürülebilir kılabilmek için mali yapının da düzeltilmesi gerekiyor. Sadece ödeme güçlüğü yaşamamak yeterli değil, zararı kademeli olarak kara ya da en azından başa baş noktasına çekmek şart. Aksi halde sportif olarak hak kazanılsa dahi UEFA'dan men edilme riski bulunuyor. Bu sezonun yaklaşık 16-17 milyon avro zararla kapanması öngörülüyor. Önceki yıllarda da benzer zararlar söz konusuydu. Süper Lig'e yükseldikten sonra zarar her yıl kademeli olarak azaltılsa da kulüp hala zarar ediyor. Herhangi bir kuruma borç bulunmuyor ancak borcun olmaması zarar edilmediği anlamına da gelmiyor. Kazanılandan daha fazla harcama yapıldığı için zarar oluşuyor ve bu fark başkanın cebinden karşılanıyor."

Koray Yalçın, stadın yüzde 100 doluluğa ulaşmasının ciddi gelir anlamı taşıdığını vurgulayarak, "Gişe gelirleri, yayın gelirlerine yakın seviyelere gelebiliyor. Örneğin Göztepe bu kalemde 5-6 milyon avro seviyelerine ulaşabiliyor. 3 yıl sonunda UEFA'ya katılım gösterememe gibi bir tablo öngörülmüyor ancak mevcut mali yapının özellikle oyuncu satışlarıyla düzeltilmesi gerektiği açık. Vergi yükünün arttığı ortamda oyuncu ve ücret giderleri önemli bir kalem oluşturuyor. Bu giderlere katlanabilmenin yolu transfer gelirlerini artırmaktan geçiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Samsunspor, Ekonomi, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Samsunspor 17 Milyon Avro Zarar Öngörüyor
