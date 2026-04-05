Samsunspor 2-2 Beraberlikten Memnun Değil
Samsunspor 2-2 Beraberlikten Memnun Değil

05.04.2026 17:35
Fink, Konyaspor karşısında performanlarından memnun olsa da istedikleri sonucu alamadıklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Fink, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, TÜMOSAN Konyaspor karşısında iyi oynadıklarını dile getirdi.

Oyuncularının performansından memnun olduğunu aktaran Fink, "Her zaman kazanmak ya da kaybetmek önemli değil. Performans da önemlidir. Bu galibiyeti taraftarımıza hediye etmek istedik ama başaramadık. İlk kontratakta golü yedik. Bizim gösterdiğimiz performansa baktığımızda iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebiliriz. Son dakikada kaçırdığımız penaltıya baktığımızda şansız olduğumuzu söyleyebiliriz. Performansa baktığımızda taraftarımızın mutlu olması gerekiyor. Ntcham, son penaltıyı gole çevirmişti. O yüzden ona kullandırdık ama penaltı atışları konusuna mutlaka çözüm bulacağız." diye konuştu.

Ana hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu ifade eden Fink, "İlk 5 için çok fazla konuşmayı tercih eden biri değilim. Elbette bugün istediğimiz sonucu elde edemedik. Her maçı kazanmak istiyoruz ama bugün bunu gerçekleştiremedik. İlk 5'te olmak istiyorsak rakiplerimizin maç kaybedip bizim kazanmamız gerekiyor. Ana hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak ve oradan da Avrupa'ya gitmek. Kupayı kazanmak kolay olmayacaktır. İlk 5 hedefinin bu sezon zor olacağını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

