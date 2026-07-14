Samsunspor 2026-2027 Sezonuna Hazırlanıyor

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını kendi tesislerinde günde çift antrenmanla sürdürüyor.

Yeni sezon öncesi çalışmalarına Nuri Asan Tesisleri'nde devam eden kırmızı-beyazlı ekip, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, yeni sezon öncesi fiziksel seviyelerini yükseltmek ve takım uyumunu artırmak için yoğun bir çalışma programı uyguladı.

İdman, koşu ve dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncuların sakatlık riskini azaltmak ve antrenman temposuna hazırlanmasını sağlamak amacıyla yapılan ısınma bölümünün ardından takım halinde ayak tenisi oyunları oynandı.

Neşeli anların yaşandığı ayak tenisi çalışmasının ardından kırmızı-beyazlı futbolcular, teknik ekibin hazırladığı kuvvet programına geçti. Dayanıklılık ve fiziksel kapasitenin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen kuvvet ağırlıklı çalışmalarla antrenman tamamlandı.

Yeni sezon öncesinde kondisyon seviyesini en üst noktaya taşımayı hedefleyen Samsunspor'da, teknik heyetin oyuncuların performansını yakından takip ettiği öğrenildi. Thorsten Fink ve ekibi, hazırlık dönemi boyunca fiziksel çalışmaların yanı sıra taktiksel organizasyonlara da ağırlık vermeyi planlıyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, 2026-2027 sezonuna güçlü bir başlangıç yapmak için hazırlıklarını günde çift idmanla devam ettiriyor. - SAMSUN