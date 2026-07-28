Samsunspor, 3 Yıl İçin Hedef Belirledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunspor, 3 Yıl İçin Hedef Belirledi

Samsunspor, 3 Yıl İçin Hedef Belirledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Yıldırım, Samsunspor'un 3 yıl içinde ligin ilk 5'inde yer almayı hedeflediğini açıkladı.

3 yıl içinde ligin ilk 5'inde daimi olacak bir takım oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Geçen sezon kadrosunda bulunan birçok oyuncusunu kaybeden Samsunspor, transfer dönemini de sessiz geçiriyor. Bu sessizlik taraftarın eleştirilerine neden olurken, Başkan Yıldırım kendisine ait sosyal medya hesabından yeni sezon kadro planlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yönetim olarak taraftarı anladıklarını ifade eden Yüksel Yıldırım, "Samsunspor taraftarımızı çok iyi anlıyoruz. Bizlere yaptıkları eleştirileri de çok iyi anlayabiliyoruz ve bunları normal karşılıyoruz. Sizler de tıpkı bizler gibi eksik bölgelerimize takviye yapılmasını bir an önce istiyorsunuz. Ama maalesef bu yaz transfer dönemi Dünya Kupası'ndan dolayı geç açıldı ve çok pahalı başladı" dedi.

"Önümüzdeki 3-4 yılın takımını kurmak için çalışıyoruz"

Eksik bölgelere takviye yapmak için çalıştıklarını dile getiren Başkan Yıldırım, "Hepimizin bildiği gibi eksiklerimiz belli. Bu eksiklerimizi hocamızla yaptığımız toplantılarda daha önce de konuştuk ve hala konuşuyoruz. Şu anda 2 stoper, 1 veya 2 tane 8/10 numara orta saha ile 1 santrfor transferi için görüşmelerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Eğer bundan sonra ayrılan oyuncularımız olursa, onların yerlerine de daha iyi olabilecek transferler yapacağımızı bilmenizi istiyoruz. Bizler, Samsunspor'un menfaatlerini göz önünde tutarak önümüzdeki 3-4 yılın takımını kurmak için çalışıyoruz. Taraftarımız isteklerinde ve transfer beklentilerinde haklı. Çünkü biz de sizlerle aynı düşünceleri paylaşıyoruz. Bu nedenle hem sizlerin beklentilerini hem de takımın ve hocamızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Sakatlıkları geçen Assoumou, Sousa ve Coulibaly bu sezonun yeni transferleri"

Geçen sezon sakatlıkları nedeniyle takıma katkı veremeyen oyuncuları bu sezonun yeni transferi gibi gördüklerinin altını çizen Yıldırım, "Samsunspor'un geleceği için planlı bir şekilde çalışıyoruz. Bakın, Drongelen'in geldiği maliyet belli, satıldığı rakam belli. Ali Diabate'yi 100 bin Euro'ya mal ettik ve geçen hafta Suudi Arabistan'dan gelen 8 milyon Euro'luk teklifi reddettik. Çünkü geleceğine inandığımız ve henüz kendini tam anlamıyla ispat etmemiş oyuncularımızı erkenden göndermek istemiyoruz. Elimizde böyle değerler varken, kulüp olarak bu oyunculara sahip çıkmak istiyoruz. Hocamız zaten Ali'yi çok beğeniyor. İnşallah yanına gelecek yeni takviyelerle kendisini geliştirecek, forma savaşına girerek çok daha başarılı ve değerli bir genç oyuncumuz olacaktır. Şunun altını çizerek söylüyorum ve unutulmasın ki geçen sezon sakatlık problemleri yaşayan Jaures Assoumou, Coulibaly ve Afonso Sousa da bizim için bu sezonun yeni transferleri olacaktır. Biz takımımıza ve hocamıza inanıyoruz. Bu sezon kuracağımız yeni kadroyla 2-3 yıl içinde ligin ilk 5'inde daimi olacak bir takım olmanın planlarını yapıyoruz. Sizlerden tek istediğimiz sabırlı olmanız, bize ve bu takıma inanmanız, destek vermeniz ve sahip çıkmanızdır. Bir tane Samsunspor var ve biz bize yeteriz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, 3 Yıl İçin Hedef Belirledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bedriye’nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti Bedriye'nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
İtalya’dan geldi, Türkiye’ye damga vurdu: Daniele Santarelli İtalya'dan geldi, Türkiye'ye damga vurdu: Daniele Santarelli
Bu hafta Bitcoin fiyatının yönünü bu dört veri belirleyecek Bu hafta Bitcoin fiyatının yönünü bu dört veri belirleyecek
“Evde uyuyordum“ dedi, 140 bin liralık cezayı iptal ettirdi "Evde uyuyordum" dedi, 140 bin liralık cezayı iptal ettirdi
Şampiyon Filenin Sultanları’na dev para ödülü Bu büyük kazanç Melissa Vargas’ın Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın

09:42
Savaşta bir ilk Başkenti 390’dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
Savaşta bir ilk! Başkenti 390'dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
09:09
Bakan Gürlek duyurdu Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı
08:44
Cihan Kamer Milano’ya gitti Fenerbahçe’den Leao çıkarması
Cihan Kamer Milano'ya gitti! Fenerbahçe'den Leao çıkarması
08:37
Trump’ı yeniden masaya oturtan füzeler Savaşın seyri değişti, ABD dize geldi
Trump'ı yeniden masaya oturtan füzeler! Savaşın seyri değişti, ABD dize geldi
08:29
Defne Samyeli’den şaşırtan itiraf Evliyken eski aşkını aramış
Defne Samyeli'den şaşırtan itiraf! Evliyken eski aşkını aramış
08:13
Milyonerlerin lüks villaları küle döndü 260 bin kişi tahliye edildi
Milyonerlerin lüks villaları küle döndü! 260 bin kişi tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 10:04:24. #7.12#
SON DAKİKA: Samsunspor, 3 Yıl İçin Hedef Belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.