Samsunspor 61. Yılını Kutladı - Son Dakika
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Samsunspor 61. Yılını Kutladı

Samsunspor 61. Yılını Kutladı
30.06.2026 13:37
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Samsunspor, 61. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda çelenk sundu. Törende geçmişe vurgu yapıldı.

SAMSUN (İHA) – Süper Lig ekiplerinden Samsun spor, 61. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenledi.

Anıttaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından konuşan Samsunspor Kulüp Müdürü Metin Koçer, "Bugün burada yalnızca bir spor kulübünü değil, aynı zamanda bir şehrin ortak kalbinin bir milletin onurunun, alın terinin, inancının ve mücadelesinin 61. yılını kutlamak üzere toplanmış bulunmaktayız. Tam 61 yıl önce 1965 yılında kurulan Samsunspor, Karadeniz'in asi dalgalarından ilham alarak yola çıktı. Samsunspor Türk futbol tarihinde saygın bir yer edinmiş, sayısız yetenekli sporcuyu ülke futboluna kazandırmış ve centilmenliği, çalışkanlığı, mücadele ruhunu temsil etmiştir" dedi.

Samsunspor kafilesinin yaşadığı trafik kazasına da değinen Koçer, "Bu 61 yıl sadece galibiyet ve başarıların tarihi değil aynı zamanda fedakarlıkların acıların sabrın ve yeniden doğuşların da tarihidir. 20 Ocak 1989'da Türk futbol tarihinin en acı günlerinden biri yaşandı. Bu elim kazada hayatını kaybeden değerli futbolcularımızı teknik heyetimizi ve personelimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Unutmayalım ki Samsunspor sadece mazisiyle değil istikbaliyle de umut veren bir kulüptür. Altyapısından çıkan genç yeteneklerle, tesisleşme hamleleriyle, spora ve gençliğe verdiği önemle geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Bu büyük yıl dönümünde geçmişi şükranla, bugünü gururla, yarını ise inançla selamlıyoruz. Nice 61. yıllara" diye konuştu.

Öte yandan törene ayrıca TFF Samsun Bölge Müdürü Hasan Özbulut, Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, siyasi parti temsilcileri ve Samsunspor taraftarları katıldı - SAMSUN

Kaynak: İHA

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