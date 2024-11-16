Samsunspor\'a Destek Ziyaretleri

Spor

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, kulübe katkı ve desteklerinden ötürü Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a teşekkür etti.

Veysel Bilen ile Operasyon Direktörü İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Samsunspor'un şehirdeki rolü ve spora katkısını daha da artıracak projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sırasında Bilen, Vali Orhan Tavlı'ya Samsun'un en üst kimliği olarak verdikleri desteklerden ötürü teşekkür etti. Vali Orhan Tavlı, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Samsunspor'un her şartta yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bilen ile birlikte İcra Kurulu üyeleri Zafer Erdoğan, Fazlıhan Carus ve Serkan Kaya, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı da makamında ziyaret etti. Projelerin ele alındığı görüşmede, Samsunspor'un geleceği üzerine yeni stratejiler ve potansiyel iş birlikleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Veysel Bilen, Samsunspor'un şehir halkı için sadece bir futbol kulübü olmaktan öte, birleştirici ve gurur kaynağı bir sembol olduğunu vurguladı.

Başkan Halit Doğan ise, şehrin spora olan ilgisini canlı tutmak ve Samsunspor'a destek olmak için belediye olarak ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirtti. - SAMSUN