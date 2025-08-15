Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Portekizli futbolcu Afonso Sousa'yı transfer etti.
Kırmızı-beyazlı takım, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Afonso Sousa ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Samsun ekibi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Avrupa yolculuğumuzda takımımızın yeni üyesi, Afonso Sousa..." açıklamasında bulundu.
Samsunspor Afonso Sousa'yı Transfer Etti
