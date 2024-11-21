Samsunspor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 1 saat 25 dakika gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda oyun ve çift kale maç yaptı.
Samsunspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
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