Samsunspor, Ali Badra Diabate’yi Suudi Arabistan’a sattı - Son Dakika
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Samsunspor, Ali Badra Diabate’yi Suudi Arabistan’a sattı

Samsunspor, Ali Badra Diabate’yi Suudi Arabistan’a sattı
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Samsunspor, genç futbolcu Ali Badra Diabate’nin Suudi Arabistan 1. Lig takımlarından Al-Qadsiah’e transfer olduğunu açıkladı.

Samsunspor, genç futbolcu Ali Badra Diabate'nin Suudi Arabistan 1. Lig takımlarından Al-Qadsiah'e transfer olduğunu açıkladı.

Samsunspor Kulübü, Ali Badra Diabate'ye 'Atatürklü Arma' altında verdiği mücadele ve kulübe sağladığı katkılar nedeniyle teşekkür etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Ali Badra Diabate. Atatürklü Arma altında verdiğin mücadele ve kulübümüze sağladığın katkılar için teşekkür ederiz. Tüm emeklerin için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz. Yolun açık olsun" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Samsunspor'un Ali Badra Diabate'yi 100 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı, oyuncunun Al-Qadsiah'e 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, Ali Badra Diabate’yi Suudi Arabistan’a sattı - Son Dakika

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