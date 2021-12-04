Samsunspor Altınordu karşısında çıkışını sürdürmek istiyor

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Ismael Diomande, Alen Melunovic, Kevin Boli ve Recep Burak Yılmaz Altınordu maç kadrosunda bulunmuyor.

Ligde geçen hafta sahasında Adanaspor 'u 1-0 mağlup eden Yılport Samsunspor, son 3 haftada 2 galibiyet 1 beraberlik alarak 7 puan topladı. Kırmızı-beyazlılarda hedef, Altınordu'yu yenerek çıkışı sürdürmek ve puan cetvelinde üst sıralara tırmanmak.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Altınordu ile karılaşacak Yılport Samsunspor , rakibini yenerek son haftalardaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

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