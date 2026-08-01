Samsunspor Antoine Sekongo\'yu Transfer Etti

SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda USL Dunkerque'de forma giyen orta saha oyuncusu Antoine Sekongo'yu transfer ettiklerini duyurdu.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sahibi olduğu Fransa Ligue 2 ekibi USL Dunkerque'de forma giyen orta saha oyuncusu Antoine Sekongo'nun transferini sanal medya hesabından duyurdu. 22 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Sekongo, 2025-2026 sezonunda Dunkerque formasıyla 34 maçta; 9 gol, 6 asistlik performans ile takımına katkıda bulundu.

'NİHAYET BU TRANSFERİ HAYIRLI BİR ŞEKİLDE BİTİRDİK'

Samsunspor Başkanı Yıldırım'ın sanal medyada yaptığı transfer açıklamasında, "Büyük Samsunspor Taraftarı, Sizlere daha önceden verdiğim sözü tuttuğumu bildirmek istiyorum. Samsunspor ile Dunkerque'un Hollanda kampında Antoine Sekongo ile görüşüp transferini bitireceğimi söylemiştim. Nihayet bu transferi hayırlı bir şekilde bitirdik. Antoine Sekongo transferi Samsunspor'umuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.