Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son olarak Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da forma giyen 31 yaşındaki Arvydas Novikovas ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Samsunspor, Litvanyalı oyuncu Novikovas'ı renklerine bağladı - Son Dakika

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