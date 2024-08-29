Samsunspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Samsunspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Samsunspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kültür fizik hareketleri ve taktik ağırlıklı çift kale çalıştı. Emre Kılınç ise sakatlığının ardından takımla çalışmalara başladı.

29.08.2024 18:46
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Samsunspor Mustafa Erkanat Altyapı Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, bir saat 15 dakika sürdü.

Antrenmana kültür fizik hareketleri ve 5'e 2 oyun ile başlayan futbolcular, daha sonra taktik ağırlıklı çift kale yaptı.

Samsun ekibinde alt çene kemiği kırıldığı için yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan Emre Kılınç, takımla çalışmalara başladı.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. ???????

Kaynak: AA

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