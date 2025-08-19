Samsunspor Avrupa Kupalarına Dönüyor - Son Dakika
Samsunspor Avrupa Kupalarına Dönüyor

19.08.2025 11:18
Samsunspor, 27 yıl aradan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Panathinaikos ile mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 27 yıl sonra Avrupa kupalarında mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Alman teknik direktör Thomas Reis önderliğinde geçen yıl başarılı bir sezon geçiren Samsunspor, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Yunan takımı Panathinaikos ile tarihinde ilk kez gruplara kalma mücadelesi verecek

Samsunspor Kulüp Başkan Vekili Veysel Bilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 yıl sonra Samsunspor'un Avrupa sahnesine döndüğünü hatırlattı.

Çok heyecanlı olduklarını anlatan Bilen, "Yıllar sonra bir Avrupa özlemini sonlandıracak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Heyecanlıyız. Zorlu bir rakiple karşılaşacağız ama maç sahada kazanılıyor. Dostluğun kazanmasını, barışın kazanmasını istiyoruz. Biz orada iyi bir ev sahipliğiyle karşılaşacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

"Panathinaikos yetkilileri bize fazlasıyla yardımcı oluyorlar"

Kamuoyunda bazı olumsuz haberler çıktığını ve bunlara kulak asmadıklarını dile getiren Bilen, şöyle devam etti:

"Formamız konusunda basında çıkan bazı iddialar var. Bunların Yunan basınında yer alıp almadığı konusunda da tereddütlerimiz var. Zaten çoğu sosyal medyada paylaşımlarından ibaret. Ama şunu açık kalple ifade edeyim ki Panathinaikos yetkilileri kulüp olarak şu ana kadar son derece yapıcı. Diyaloğa açıklar ve de bize fazlasıyla yardımcı oluyorlar. Bunun için de kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz de aynı şekilde kendilerine güzel ev sahipliği yapacağız. Zaten Kulüp Başkanımız Yüksel Yıldırım, her seferinde söylediği gibi Samsunspor daima örnek kulüp olma yolunda ilerliyor."

Bilen, oyuncularına inandıklarını vurgulayarak, "Futbolcularımız sahaya çıkıp aslanlar gibi mücadele edecek. Taraftarlarımız tribünde destekleyecek. İnşallah oradan ümit ettiğimiz güzel bir netice almayı hedefliyoruz. Sonra da Samsun'da 28 Ağustos'taki rövanş maçında turu geçen tarafın Samsunspor olması bizi fazlasıyla mutlu edecek. Hedefimiz budur ve tarihinde ilk defa da gruplarda yer alan bir Samsunspor'a şapka çıkartmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Afonso Sousa, Panathinaikos karşısında forma giyemeyecek

Yeni transferlerden Portekizli yıldız oyuncu Afonso Sousa, transfer edildiği kulüp Lech Poznan ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme mücadelesinde forma giydiği için kurallar gereği Panathinaikos karşısında forma giyemeyecek. Sezon başında kırmızı-beyazlılara transfer olan Toni Borevkovic ve kaleci Albert Posiadala, teknik heyetin forma vermesi halinde maçta yer alabilecek.

İlk kez İntertoto'ya katıldı

Karadeniz temsilcisi, 1996-1997 sezonunda ligi 9. sırada tamamlayarak ilk kez UEFA Intertoto Kupası'nda boy gösterdi. Intertoto Kupası'nda 6. Grup'ta yer alan takım, grupta ikinci sırada yer alarak kupadan elendi.

1997-1998 sezonunda ligi 5. sırada bitirerek tekrar Intertoto Kupası'na katılma hakkı kazanan kırmızı-beyazlılar, yeni sezonda eleme usulü oynanan kupanın yarı finaline kadar çıkmayı başardı. 5 Ağustos 1998 yılında Samsun 19 Mayıs Stadı'nda Werder Bremen karşılaşması Samsunspor'un son Avrupa kupası maçı oldu. Samsun ekibi, bu maçı Werder Bremen'e karşı 3-0 kaybetti.

Süper Lig'de 2'de 2 yaptı

Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'e Gençlerbirliği galibiyeti ile başladı. Sahasında Gençlerbirliği'ni Marius Mouandilmadji ve Carlo Holse'nin golleri ile 2-1 yenen kırmızı-beyazlı takım, ligin yeni ekibi Kocaelispor'u da deplasmanda Van Drongelen'in golü ile 1-0 mağlup ederek Süper Lig'de 2'de 2 yaptı.

Kaynak: AA

Panathinaikos, Samsunspor, samsun, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

