Samsunspor Başkanı Yıldırım, eleştirileri yok saymadı, taraftarı tribüne çağırdı - Son Dakika
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Samsunspor Başkanı Yıldırım, eleştirileri yok saymadı, taraftarı tribüne çağırdı

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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, taraftarların tepkilerini yok saymadığını söyleyip kırgınlıkların geride kalmasını istedi. Yıldırım, kritik müsabakalar öncesi taraftarı tribünleri doldurup takıma destek olmaya davet etti.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, son dönemde tribünlerde ve sosyal medyada yaşanan kırgınlık ile öfkenin geride bırakılması gerektiğini belirterek taraftarlara tribünleri doldurma ve takıma destek olma çağrısında bulundu.

Yüksel Yıldırım, kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajında, kişisel çekişmeler yerine kulübün çıkarları doğrultusunda kenetlenme vurgusu yaptı.

Taraftarların sportif sonuçlar, transfer süreçleri, bilet politikaları ve sahadaki mücadeleye yönelik eleştirilerini yakından takip ettiğini ve hiçbir tepkiyi yok saymadığını vurgulayan Yıldırım, "Ben taraftarlarla kavga eden bir başkan olarak anılmak istemiyorum. Ben taraftarlarla birlikte Samsunspor'un çıkarları için kavga eden bir başkan olmak istiyorum. Bizim kavgamız birbirimizle değil, Samsunspor'u hak ettiği yere taşımak için verilen bir kavga olmalıdır. Siz bu kulübün ruhusunuz, siz bu kulübün geçmişi, bugünü ve geleceğisiniz." ifadelerini kullandı.

Geçmişte söylediği bazı sözlerin taraftarları kırmış olabileceğini ve bu durumu görmezden gelmediğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu arma sizin alın teriniz. Sizin haykırışınız, sizin mirasınız. Ben sadece bunu korumaya çalışan, sizin adınıza maddi manevi bütün fedakarlıkları yapmaya çalışan ve bunun için başkanlık koltuğunda oturan biriyim. Göreve geldiğimiz günden beri ve hatta pandemi döneminde ölüm yatağında bile Samsunspor'u ayağa kaldırmak için gecemizi gündüzümüzü birbirine kattık. Attığımız her adımın tek bir sebebi vardı. Samsunspor'u daha güçlü yapmak. Eleştirilerinizi duyuyorum. Tepkilerinizi görüyorum. Hiçbirini yok saymıyorum ama sizden bir şeyi unutmamanızı istiyorum. Bizim sevdamız Atatürklü armadır, bu arma için yaşayan bir yüreğin şüphesi olmaz. Hepimizin tek isteği var. Samsunspor'un zirvede olması."

Önlerinde kritik müsabakalar olduğunu anlatan Yıldırım, sözlerini, "Şimdi geçmişi büyütme zamanı değil, yan yana durma, tek yürek olma zamanıdır. Kapımız da gönlümüz de taraftarımıza sonuna kadar açıktır. Büyük Samsunspor taraftarından isteğim tribünü doldurun, takımı yalnız bırakmayın. Atatürklü armaya küsülmez, çünkü Samsunspor hepimizden büyüktür. Kırgınlıkları bir kenara bırakalım, yanlışları birlikte düzeltelim ve Samsunspor'u hak ettiği yere omuz omuza taşıyalım." ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak: AA
Yüksel YıldırımSamsunsporSporSon Dakika

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