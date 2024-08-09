Samsunspor-Beşiktaş Maçı Öncesi Taraftarlara Uyarı - Son Dakika
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Samsunspor-Beşiktaş Maçı Öncesi Taraftarlara Uyarı

Samsunspor-Beşiktaş Maçı Öncesi Taraftarlara Uyarı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Samsunspor-Beşiktaş maçı öncesi taraftarlara yoğunluk oluşmaması adına uyarılarda bulundu.

09.08.2024 12:20
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, hafta sonu oynanacak Samsunspor- Beşiktaş müsabakası öncesi yoğunluk oluşmaması adına taraftarlara uyarılarda bulundu.

Samsunspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 1. haftasında 19 Mayıs Stadyumunda birbirlerine rakip olacak. Karşılaşmaya sayılı günler kala Beşiktaş taraftarına ayrılan bin 608 adet biletin tamamı tükenirken, Samsunspor taraftarına ayrılan 30 bin 548 biletten 20 bine yakını satıldı. Maç günü 'kapalı gişe' olması beklenen müsabaka öncesinde spor polisi bir dizi uyarılarda bulunarak taraftarların mağdur olmaması için yapılması gerekenleri açıkladı.

Tribünlere girişlerde yoğunluk oluşma ihtimali göz önünde bulundurularak yapılan uyarılarda, "Pazar günü saat 21.45'te 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak Samsunspor-Beşiktaş Süper Lig futbol müsabakası ile ilgili olarak; seyirciler müsabaka başlangıç saatinden en az 2 saat önce tribünlere alınmaya başlanacaktır. Araç alımları müsabaka başlangıç saatinden 2 saat önce yapılacaktır. Girişlerde sıkıntı yaşanmaması için passolig kartı eski olan taraftarların kartlarını yenilemeleri ve cep telefonlarına uygulamayı yüklemeleri, tribünlere girişlerde yoğunluk oluşma ihtimali göz önünde bulundurularak taraftarların müsabaka saatinden makul bir süre önce stadyuma gelmeleri önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Maç günü tüm kapı ve turnikeler açık olacak

Ayrıca maç günü stada giriş-çıkış kolaylığı sağlanması için paylaşılan stat krokisinde ise şu ifadelere yer verildi:

"11 Ağustos Pazar günü oynanacak Beşiktaş müsabakasında stadyumda bulunan tüm kapı ve turnikeler açılacak olup, yoğunluk oluşmaması için taraftarlarımız aynı tribüne çıkan diğer kapıları da kullanabilir."

11 Ağustos Pazar günü 19 Mayıs Stadyumunda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Ali Şansalan, Murat Tuğberk Curbay ve Hakan Yemişken hakem üçlüsü yönetecek. Karşılaşmanın 4. hakemliği görevini ise Abdullah Buğra Taşkınsoy üstlenecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsunspor-Beşiktaş Maçı Öncesi Taraftarlara Uyarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsunspor-Beşiktaş Maçı Öncesi Taraftarlara Uyarı - Son Dakika
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