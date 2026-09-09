Samsunspor, Çorum FK maçı hazırlıklarında taktik çift kale maç yaptı
Samsunspor, 12 Eylül'de sahasında oynayacağı Arca Çorum FK maçı öncesi antrenmanlarına devam etti. Teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki idmanda taktik ağırlıklı çift kale maç yapılırken, sakatlığı geçen Tanguy Coulibaly takımla çalıştı; beş oyuncu ise tedavileri nedeniyle yer almadı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Arca Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik ağırlı çift kale maç yaptı.
Tedavilerine devam edilen Elayis Tavsan, Fatih Kaya, Afonso Sousa, Oskar Ohlenschlaeger ve Jaures Assoumou, idmanda yer almadı. Sakatlığı geçen Tanguy Coulibaly ise takımla çalıştı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Arca Çorum FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA
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