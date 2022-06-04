Samsunspor'da Cenk İşler ile de yollar ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsunspor'da Cenk İşler ile de yollar ayrıldı

04.06.2022 16:51
Samsunspor'da Cenk İşler ile de yollar ayrıldı

Samsunspor'da genel kaptan Cenk İşler ile de yollar ayrıldı.

Samsunspor'da genel kaptan Cenk İşler ile de yollar ayrıldı.

Teknik direktör konusunda bir türlü sonuca varamayan Samsunspor'da Genel Kaptan Cenk İşler ile de yolların ayrıldığı duyuruldu. Kulübün resmi internet hesaplarından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Cenk İşler. Kulübümüzde genel kaptan olarak çalışan eski futbolcumuz Cenk İşler ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

Samsunspor'da Cenk İşler ile de yollar ayrıldı
Samsunspor'da Cenk İşler ile de yollar ayrıldı

YORUMLAR
500
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi Samsunspor'da teknik direktör krizi Samsunspor'da teknik direktör krizi
Kaynak: İHA

Samsunspor, Cenk İşler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'da Cenk İşler ile de yollar ayrıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 2 yaşındaki oğullarını timsah yuttu, Anne ve baba göle dalıp timsahın ağzını açmaya çalıştı
16:26 İzmir'deki Saime Sultan Yalısı'ndaki 'kaçak' platformu içinde vatandaşlar varken yıkmışlardı! Belediyeden konuyla ilgili ilk açıklama geldi
16:17 MHP lideri Devlet Bahçeli, Kavak ile Kabak hikayesi üzerinden İYİ Parti'ye yüklendi
16:09 Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Kombinelere yüzde yüzün üzerinde zam gelecek
15:46 Yasak Elma'da beklenmedik ayrılık! Şevval Sam'ın diziden ayrılacağı iddia edildi
15:40 Fenerbahçe'den ayrılan teknik adam İsmail Kartal, kendisi için hazırlanan videoyu izlerken gözleri doldu
15:36 Kartal, tek hamlede yakaladığı kediyi pençeleriyle boğdu
15:33 Başkan Ali Koç ve yönetimi, 2021 yılı mali faaliyetleri için ibra edildi
15:11 Ali Koç kürsüde sinirlerine hakim olamadı: Kulübün, bana şu kadar borcu var' dersem, beni ihraç edin
15:01 Geziciler için "Bunlar çürük, bunlar sürtük" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini yineledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 16:57:54. #1.13#
SON DAKİKA: Samsunspor'da Cenk İşler ile de yollar ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement