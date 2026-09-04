Samsunspor'da Fink, Kocaelispor maçı öncesi yeni transfer Oscar'ın oynayacağını söyledi - Son Dakika
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Samsunspor'da Fink, Kocaelispor maçı öncesi yeni transfer Oscar'ın oynayacağını söyledi

Samsunspor\'da Fink, Kocaelispor maçı öncesi yeni transfer Oscar\'ın oynayacağını söyledi
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Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Kocaelispor deplasmanı öncesi açıklamalarda bulundu. Yeni transfer Oscar'ın kadroda olacağını belirten Fink, Marius Mouandilmadji'yi riske etmeyeceklerini ve Elliot Watt'ın 2 hafta daha oynayamayacağını söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Thorsten Fink, "Biraz daha süreye ihtiyacımız var ve yeni bir kadro yapılanmasıyla yolumuza devam etmeye çalışıyoruz." dedi.

Fink, Nuri Asan Tesisleri'ndeki basın toplantısında, 6 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacakları Kocaelispor müsabakasını değerlendirdi.

Tüm odak noktalarını Kocaelispor karşılaşmasına çevirdiklerini anlatan Fink, "Kulübümüz de zaten transfer dönemiyle alakalı elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor ve bu gece yarısına kadar da işleri yürüteceklerdir. Yarın zaten kimlerin bizimle birlikte devam edeceğini, kimlerin bize katılacağını net bir şekilde öğrenmiş olacağız. Ben de önümüzdeki karşılaşmaya en iyi şekilde odaklanmış durumdayım ve olabildiğince de iyi bir sonuç almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Elindeki oyuncularla takımı maça en iyi şekilde hazırlamaya çalıştığını aktaran Fink, "Transfer dönemlerinin hareketli geçmesi çok normal bir şey. Sonuç olarak biraz daha süreye ihtiyacımız var ve yeni bir kadro yapılanmasıyla yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Elliot Watt'ın ülkesinden kalma bir cezası var. Yaklaşık 2 hafta daha bizimle birlikte olamayacak. Ama zaten halihazırda iyi bir kadromuz olduğunu söyleyebilirim. Güçlü bir rakibe, iyi bir rakibe karşı oynayacağız. 6 puan toplamış bir rakibe karşı oynayacağız. Full bir statta oynayacağız ve çok iyi bir atmosfer bizi bekliyor olacak. Ama elimde bulunan kadroyla alakalı olumlu düşünceler içerisinde olduğumu da söylemem gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaelispor'un kendi seviyelerine daha yakın bir takım olduğunu ifade eden Fink, "Biz de özgüvenli bir şekilde oynamaya çalışacağız. Yeni transferimiz Oscar bu karşılaşmada oynayabilecek. En azından kadroda kesin olacağını söyleyebilirim." diye konuştu.

"Diabate'yi başka takıma transfer ettik"

Marius Mouandilmadji'nin sakatlığının geçtiği bilgisini veren Fink, "Marius'un takımla çalışmaları oldu kısmen ama açıkçası onu riske etmek istemiyoruz. Çünkü riske edip tekrar sakatlanması durumunda daha uzun sürecek olan bir sakatlığa itmiş olacağız. Bu sebepten dolayı böyle bir risk almak istemiyoruz. Belki önümüzdeki hafta tekrardan bizimle birlikte olacak." dedi.

Fink, Ali Badra Diabate'nin takımdan ayrıldığını belirterek "Ali Badra Diabate'yi takımdan gönderdik, başka bir takıma transfer ettik." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Kocaelispor, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'da Fink, Kocaelispor maçı öncesi yeni transfer Oscar'ın oynayacağını söyledi - Son Dakika

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