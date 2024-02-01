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Samsunspor'da Nanu Gomes Takımdan Ayrıldı - Son Dakika
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Samsunspor'da Nanu Gomes Takımdan Ayrıldı

Samsunspor\'da Nanu Gomes Takımdan Ayrıldı

FIFA tarafından verilen 2 dönem transfer yasağı 1 dönem ertelenen Samsunspor'da Mickael Tırpan'ın ardından Nanu Gomes de takımdan ayrıldı. Gine-Bissaulu bek oyuncusu Nanu Gomes, Portekiz Premier Lig ekiplerinden Estrela takımına sezon sonuna kadar kiralandı. Nanu'nun ayrılması ile 1 kişilik yabancı kontenjanı da açılmış oldu.

01.02.2024 15:33
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SAMSUN (İHA) – FIFA tarafından verilen 2 dönem transfer yasağı 1 dönem ertelenen Samsunspor'da Mickael Tırpan'ın ardından Nanu Gomes de takımdan ayrıldı.

Ara transfer döneminde henüz oyuncu almayan Samsunspor'da ikinci ayrılık yaşandı. Gine-Bissaulu bek oyuncusu Nanu Gomes, Portekiz Premier Lig ekiplerinden Estrela takımına sezon sonuna kadar kiralandı. Devre arasında takımdan ayrılan oyuncu sayısı ikiye yükselirken, Nanu'nun ayrılması ile 1 kişilik yabancı kontenjanı da açılmış oldu.

Ara transfer sezonu 9 Şubat'ta sonra erecekken, bu transfer dönemindeki yasağı ertelenen kırmızı-beyazlıların bir sonraki sezon yaz transfer dönemi ve aynı sezondaki devre arası kış transfer döneminde oyuncu transferi yapamama ihtimali bulunuyor.

Nanu'nun lisansı, Samsunspor tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderilen listeden silindi. Portekiz Premier Lig ekiplerinden Estrela Kulübü de sosyal medya hesabından Nanu ile anlaştıkları bilgisini verdi.

29 yaşındaki Nanu, bu sezon Samsunspor forması ile 5 maçta sonradan oyuna girip, sadece 55 dakikada sahada kalmış ve 1 asist yapma başarısı göstermişti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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