Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcuların, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye taramaları da gerçekleştirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı futbolcular Gaetan Laura, Hasan Kılıç , Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Polat Yaldır ve kaleci Nurullah Aslan, VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaynak: AA

Hasan Kılıç, Yunus Emre, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Samsunspor'da yeni sezon öncesi futbolcuların sağlık kontrolü sürüyor - Son Dakika

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