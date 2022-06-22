Samsunspor'da yeni sezon öncesi futbolcuların sağlık kontrolü sürüyor - Son Dakika
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Samsunspor'da yeni sezon öncesi futbolcuların sağlık kontrolü sürüyor

22.06.2022 12:31
Samsunspor'da yeni sezon öncesi futbolcuların sağlık kontrolü sürüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da yeni sezon öncesi futbolcuların sağlık kontrolü devam ediyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da yeni sezon öncesi futbolcuların sağlık kontrolü devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı futbolcular Gaetan Laura, Hasan Kılıç, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Polat Yaldır ve kaleci Nurullah Aslan, VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcuların, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye taramaları da gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

Hasan Kılıç, Yunus Emre, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'da yeni sezon öncesi futbolcuların sağlık kontrolü sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsunspor'da yeni sezon öncesi futbolcuların sağlık kontrolü sürüyor - Son Dakika
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