Samsunspor\'dan Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği

Samsunspor Kulübü, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında, antrenman öncesi özel misafirlerini ağırladı. Down sendromlu çocuklarla bir araya gelen futbolcular, neşeli anlar yaşadı.

Down sendromlu çocuklar, Nuri Asan Tesisleri'ni ziyaret etti. Ziyarette, minik misafirler oyuncularla sohbet etti, sahada vakit geçirdi ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Futbolcular, çocuklara Samsunspor atkısı hediye ederek bu anlamlı günü unutulmaz hale getirdi. - SAMSUN