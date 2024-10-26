Samsunspor'dan Kasımpaşa'ya 4-1 Darbesi

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-1 yenen Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, takımının gösterdiği performansla gurur duyduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Reis, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "İki penaltı kaçırdık. Sonrasında rakip golü buldu. Kasımpaşa üstümüzde çok iyi baskı kurdu. İlk yarıda istediğimiz performansı gösteremedik. İkinci yarıda bazı değişiklikler yaptık ve topa sahip olmaya başladık. Takımın gösterdiği performansla gurur duyuyorum. Toplamda 22 puanımız oldu, hiç fena değil." diye konuştu.

İlk yarıda iki penaltı kaçıran Olivier Ntcham'la ilgili konuşan Reis, "Kendisi çok tecrübeli bir oyuncu. İlk penaltısı fena değildi, onu atsa çok güzel penaltı attığı söylenebilirdi. Benim için önemli olan takımın reaksiyonu. Ntcham da genel itibarıyla iyi bir performans gösterdi. Bazı oyuncularımızdan yoksun geldik. Oyuncularımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Reis, takımın hedefiyle ilgili bir soruyu "42 puana ulaştıktan sonra cevap vereceğim." şeklinde yanıtladı.