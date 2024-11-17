Samsunspor'dan Ligde Kalma Hedefi - Son Dakika
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Samsunspor'dan Ligde Kalma Hedefi

Samsunspor\'dan Ligde Kalma Hedefi

Samsunspor Operasyon Direktörü Soner Soykan, takımın ligde kalma hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini ve taraftarların büyük desteğinin önemini vurguladı. Takımın başarılı gidişatının ardında özverili çalışma ve birliktelik olduğunu belirtti.

17.11.2024 14:27  Güncelleme: 14:29
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SAMSUNSPOR Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, Samsunspor'un başarılı gidişatının, teknik ekibin ve taraftarların büyük katkı ve ruhu sayesinde olduğunu belirterek ligde kalma hedefleri doğrultusunda en ileriye gitmeyi istediklerini söyledi.

Samsunspor Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, takımdaki oyuncuların ve teknik ekibin gerçekten armayı sahiplenerek çalıştıklarını ve başarının bu ruh ile geldiğini ifade etti. Takımın bir bütün olarak taraftarlarla birlikte bu özveri ile en iyi şekilde ilerlemek istediklerini belirten Soner Soykan, "Bugün Süper Lig'in 3'üncü sırasında olmamız, futbolcularımızın, teknik ekibimizin ve kulüp çalışanlarımızın özverili çalışmasının bir sonucudur. Ancak sezon başında dediğimiz gibi birinci hedefimiz ligde kalmak ve her geçen gün daha iyiye gitmek" dedi.

'GEÇTİĞİMİZ SENELERDE YAPTIĞIMIZ DOĞRU HAREKETLER MEYVESİNİ VERMEYE BAŞLADI'

Kırmızı-beyazlı ekibin ligde ne konumda olursa olsun konsantre şekilde ilerlemeye çalıştıklarını söyleyen Soner Soykan, "Öncelikle, takımımızın geldiği nokta elbette ki büyük bir başarı. En büyük etkenlerinden biride tabi ki bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan büyük Samsunspor taraftarıdır. Şu anki durumumuz, gerçekten takımımızın inancını ve birlikte çalışma ruhunu yansıtıyor. Takım olarak gayet güzel bir hava yakaladık. Aynı havayı devam ettirmek istiyoruz. Geçtiğimiz senelerde yaptığımız doğru hareketler meyvesini vermeye başladı. İnşallah sezon sonuna kadar, gidebildiğimiz yere kadar aynı istikrar ve tempoda gitmeye çalışacağız. Ligin uzun ve zorlu bir maraton olduğunu unutmuyoruz. Şu anda 3'ncü sırada olmak, büyük bir moral kaynağı olsa da, biz sadece her maçımıza odaklanıyor ve adım adım ilerliyoruz. Ligde genel olarak iyi sonuçlar elde etmiş olsak da hep daha iyisini yapmaya çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Samsunspor camiası, taraftarlarımızın desteğiyle birlikte bu sezon büyük bir birliktelik gösteriyor. Ligin sonuna kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Bunun içinde var gücümüzle hep birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Samsunspor'dan Ligde Kalma Hedefi - Son Dakika

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