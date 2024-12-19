Samsunspor\'dan Yeni Yıla Merhaba

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'da kulüp yönetimi, altyapı ve A takım antrenörleri ile personel, "Yeni yıla merhaba" etkinliğinde bir araya geldi.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, 2024 yılının birlik ve beraberlik içinde geçtiğini söyledi.

Geçmiş yıllarda birlikte başarılara imza atıldığına işaret eden Bilen, "2024 yılı boyunca iyi kötü günlerimiz olsa da birlik ve beraberliğimizden hiç ödün vermedik. Sezon başında başkanımızın belirttiği gibi, 'Biz bize yeteriz' mottomuzla bu seneyi de başarılarla kapatmak üzereyiz. Emeği geçen futbolcu kardeşlerime, teknik ekibimize, sportif direktörümüze ve ekip arkadaşlarımıza şahsım, kulübüm ve yönetim kurulu başkanımız Yüksel Yıldırım adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Yeni yılın da başarılarla geçmesi temennisinde bulunan Bilen, "2025 yılında da camiamız ve takımımız için başarılarla dolu, hedeflerine ulaşmış bir sezon geçirmemizi Allah'tan niyaz ediyorum. Her birinize Samsun ve Samsunspor'a verdiğiniz katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni yılın tüm çalışma arkadaşlarıma sağlık, mutluluk, esenlik ve huzur dolu günler getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bilen, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda bulunan "Store 55"in kapasitesinin üç katına çıkarılmış haliyle Trabzonspor maçı öncesi kapılarını açacağını sözlerine ekledi.