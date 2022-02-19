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Samsunspor Denizlispor maçının hakemi değişti - Son Dakika

Samsunspor Denizlispor maçının hakemi değişti

19.02.2022 14:02
Samsunspor Denizlispor maçının hakemi değişti

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak Samsunspor-Denizlispor maçının hakemi Onur Özütoprak olarak açıklanmıştı.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak Samsunspor- Denizlispor maçının hakemi Onur Özütoprak olarak açıklanmıştı. Ancak TFF bunda değişikliğe gitti ve müsabakanın yeni hakemi Hüseyin Göçek oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Samsunspor, yarın saat 13.30'da başlayacak mücadelede Denizlispor'u ağırlayacak. Bu karşılaşmanın hakemi daha önce Onur Özütoprak olarak duyurulmuştu. Ancak TFF, söz konusu maçta değişikliğe gitti.

Yeni görevlendirmeye göre müsabakada Hüseyin Göçek düdük çalacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samsunspor Denizlispor maçının hakemi değişti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Samsunspor Denizlispor maçının hakemi değişti - Son Dakika
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