Samsunspor Derneği Okul Boyadı

Samsun'da 1965 Samsunspor Derneği üyeleri, Çarşamba ilçesindeki Ahubaba Ortaokulu ve eklentilerini kırmızı-beyaza boyadı.

1965 Samsunspor Derneği, köy okullarını kırmızı-beyaz renklere boyama geleneğini Çarşamba ilçesinde sürdürdü. Taşımalı eğitim veren Ahubaba Ortaokulu, aynı bahçeyi paylaştığı Ahubaba Anaokulu, okul yemekhaneleri ve kömürlük binası Samsunspor'un renkleriyle yenilendi.

Dernek Başkanı Çağdaş Yıldırım, "Samsunspor armamızı gittiğimiz tüm köylerimize taşımak istiyoruz. Bugün bir köy okulumuzu daha kırmızı-beyaz renklerle buluşturduk. Okulun dışını boyamakla kalmayıp, isteğe üzerine iç kısımlarını da renklendirdik. Her girişe Samsunspor arması astık. Gitmediğimiz köy, girmediğimiz sınıf, dokunmadığımız çocuk kalmayana dek devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN