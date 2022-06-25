- Samsunspor efsanelerinden Samsunspor futbolcularına destek

"Eskisiyle Yenisiyle Efsane Samsunspor" etkinliği

SAMSUN - Samsunspor'un efsane futbolcuları, yeni sezona hazırlanan kırmızı-beyazlıların antrenmanına katılarak futbolculara ve teknik heyete başarılar diledi.

"Cumhuriyetin 100. Yılında Şampiyonluk En Çok Samsunspor'a Yakışır" mottosuyla sezona başlayan Samsunspor'da bugünkü antrenman öncesinde "Eskisiyle Yenisiyle Efsane Samsunspor" etkinliği düzenlendi. Samsunspor'a hizmet vermiş eski futbolcu, teknik heyet ve idareciler antrenmana gelerek futbolcu ve teknik heyete başarılar diledi.

Efsanelerin unutulmaması gereken bir değer olduğunu ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "Bu tarz organizasyonlar olması gereken organizasyonlar. Ağabeylerimizi, büyüklerimiz, bu şehrin efsaneleri, Samsunspor'un efsanelerinin hatırlanmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hizmet verdiğin camia ve şehir tarafından bir kenara atılmak ve hatırlanmamak en büyük huzursuzluk ve üzüntüdür. O yüzden ağabeylerimizi hatırlatmak ve hatırlamak istedik. Samsunspor'un onların da kulübü olduğunu hatırlatmak istedik. Futbol takımımızın da eski isimleri görüp moral-motivasyon kazanmalarını istedik. Çok güzel bir ortam oldu. Ben de saha önce görmediğim, tanımadığım efsaneler ile tanışmaktan mutlu oldum. Eski futbolcularımızı istedikleri zaman antrenmana davet ettim. Kendilerini evlerinde hissedebilirler. Güzel bir sohbet oldu. Allah onlara uzun, sağlıklı ömürler versin" dedi.

Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan ise organizasyon hakkında görüşlerini aktararak, "Samsunspor'a çok büyük değerler katmış ağabeylerimizi davet ettik. Güzel bir organizasyon oldu. Beklenen birlik ve beraberliğe bu sene hem taraftarımızla hem eski futbolcularımızla hem şehrimizle hem de siyasetimizle hep birlikte bu özlenen tabloyu sahaya yansıtacağız. Futbolcu arkadaşlarımız da bu oluşan sinerji ile inşallah sahada gerekeni yapacaklar. El birliği ile Samsunspor'u başarı ortamına taşıyacağız. Bu da adımlarımızdan biri oldu. Samsunspor'u daha iyi yerlerle getirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Antrenmanın ardından Samsunspor'un yeni futbolcuları ile eski futbolcuları birliktelik yemeğinde bir araya geldi.