Samsunspor, Fuat Çapa ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Samsunspor, Fuat Çapa ile yollarını ayırdı

19.04.2022 14:14
Samsunspor, Fuat Çapa ile yollarını ayırdı

Samsunspor'da, Teknik Direktör Fuat Çapa ile yollar ayrıldı.

Samsunspor'da, Teknik Direktör Fuat Çapa ile yollar ayrıldı. Sezon sonuna kadar takımın başında ise Futbol Akademi Direktörü Yücel Uyar'ın olacağı belirtildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fuat Çapa ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Kulübümüze özverili bir şekilde hizmet eden Fuat Çapa ve ekibine teşekkürlerimizi sunar bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Samsunspor Futbol Akademi Direktörümüz Yücel Uyar bu süreçte sezon sonuna kadar takımımızın başında olacaktır. Yücel Uyar sezon tamamlandığında göz bebeğimiz olan Samsunspor Futbol Akademimizin Direktörlük görevine devam edecektir" denildi. - SAMSUN

Samsunspor, Fuat Çapa ile yollarını ayırdı

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Samsunspor, Fuat Çapa, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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