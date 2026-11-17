Samsunspor, Galatasaray deplasmanı öncesi idmanı Nuri Asan Tesisleri'nde tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor, deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlık çalışmalarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanda pas ve dar alan çalışmalarının ardından taktik idman yapıldı.
SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve dinamik egzersizlerle başladı. Pas ve dar alan oyun organizasyonlarıyla devam eden idman, daha sonra taktik çalışmasının ardından sona erdi.
Samsunspor, Galatasaray ile 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Kaynak: DHA
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