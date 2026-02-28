Samsunspor Gaziantep FK Maçına Hazır

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, ligin 24'üncü haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman geniş alanda pas organizasyonları ve rondo çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla son buldu. Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.

19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Yusuf Susuz ve Mücahit Çelebi yapacak. Kırmızı-beyazlı takım, ligde 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 31 puan toplarken, Gaziantep FK'nın ise 28 puanı bulunuyor. Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Gaziantep'te oynanan karşılaşma, 2-2 sonuçlanmıştı.