Samsunspor Golsüz Beraberlikte İstediğini Bulamadı

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Gaziantep FK karşısında galip gelmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ancak, başaramadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor, konuk ettiği Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı. Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, müsabakanınh ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Maçtan galibiyetle ayrılmak için son ana kadar mücadele ettiklerinin altını çizen Fink, "Topa sahip olan taraftık. Kaliteli bir şekilde topa sahip olmak iyiydi. 5 farklı isim ve farklı bir sistemle oynadık. Buna rağmen iyiydik. Karşılaşmayı kazanmak istedik ama bunu yapamadık. Sadece sonuca odaklanmak hata olur. Gelişimimiz gayet iyi. Son 4 maçtan gol yemeden ayrıldık. Ne yazık ki gol bulamadık. Takım çok arzulu oynadı. Taraftarımız karşılaşmayı izlemekten keyif almıştır. Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı dört gözle bekliyoruz. Assoumo ve Celil'in sakatlık durumuna gelecek sonuçlara göre bakacağız. Umarım önemli bir durumları yoktur" dedi.

3 maçtır farklı dizilişlerle oynamasının sorulması üzerine açıklamalarda bulunan Thorsten Fink, "Oyun kurulumu eskiyle aynıydı. 3 stoperle oynadık. Genel sistemim 4-3-3 veya 4-2-3-2 şeklinde ama oyun kuruluma ve baskı şeklimiz farklı olabilir. Bugün 3'lü stoperli bir oyun kurulumu oynadık. Deplasmanda büyük takımlara karşı maçlar oynayacağız. Farklı sistemlere alışık olmak da önemli. Küçük detaylarda değişiklikler yaptık. Genel anlamda takımdan memnunum" yanıtını verdi.

Kadroya giremeyen Olivier Ntcham, Zeki Yavru ve İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra diğer sakatlıkların son durumu hakkında bilgi veren Fink, "Ntcham'ın kas ağrısı var. Ondan kadroda yoktu. İrfan Can Eğribayat karın ağrısı nedeniyle kadroya giremedi. Zeki'nin de dizinde ağrı var. O yüzden kadroya girmediler. Diğer sakat oyuncularımız da umarım çabuk iyileşir ve kadromuza katılır. Topa sahip olma ve pres oyunumuz benim olmazsa olmazımız. Hangi sistemde oynarsak oynayalım sistem kadrodaki oyunculara göre şekilleniyor. Sistem değişikliği rakibe göre değişir" şeklinde konuştu.

Ligde en çok berabere kalan takım olmaları hakkındaki soruyu cevaplandıran Fink, ayrıca şunları söyledi:

"Bu hafta Avrupa'da 4-0 galip geldik. Kendi evimizde galip gelmeye başladık. Ligde de en kısa sürede galip gelemyi istiyoruz. Sakat oyuncular aramıza katıldıkça daha fazla galibiyet alacağız. Tanguy Coulibaly, Emre Kılınç, Afonso Sousa gibi sakat isimler aramıza katıldıkça daha fazla galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Takım halinde gösterilen gelişimden ötürü mutluyum." - SAMSUN