Samsunspor Hollanda'da Hazırlanıyor - Son Dakika
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Samsunspor Hollanda'da Hazırlanıyor

Samsunspor Hollanda\'da Hazırlanıyor
21.07.2026 17:13
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Samsunspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Hollanda'da devam ediyor. Teknik direktör Fink yönetiminde antrenman yapıldı.

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Hollanda kampında sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından futbolcular rondo, 5'e 2 top kapma ve pozisyon organizasyonları üzerine çalıştı. İdman, aralıklı koşu çalışmasıyla tamamlandı.

Samsunspor, 22 Temmuz Çarşamba (yarın) TSİ ile 15.00'te Fransa Ligue 2 ekiplerinden USL Dunkerque ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Samsunspor Hollanda'da Hazırlanıyor - Son Dakika

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