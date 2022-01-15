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Samsunspor ile Balıkesirspor 17. randevuya çıkıyor - Son Dakika

Samsunspor ile Balıkesirspor 17. randevuya çıkıyor

15.01.2022 14:51
Samsunspor ile Balıkesirspor 17. randevuya çıkıyor

SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile Balıkesirspor ligin 20. haftasında tarihlerindeki 17. randevuya çıkacaklar.

SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile Balıkesirspor ligin 20. haftasında tarihlerindeki 17. randevuya çıkacaklar.

Samsunspor ile Balıkesirspor bu zamana kadar 16 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmalarının 8'ini Samsunspor, 6'sını Balıkesirspor kazandı. 2 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. Balıkesir'de oynanan 7 karşılaşmada ise Balıkesirspor 5, Samsunspor 1 kez sahadan galibiyet ile ayrıldı, iki takım arasındaki 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Balıkesirspor şimdiye kadar oynadığı 19 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak 8 puan toplayabildi. 19 takımlı ligde son sırada bulunan Balıkesirspor bu maçlarda 14 gol atıp, 34 gol yedi. Devre arasında da iddialı transferler yapan Samsun temsilcisi ise ilk haftayı BAY geçtiği ligde 18 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 27 puan topladı. 26 kez rakip fileleri havalandıran Samsunspor, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.

16 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy, Oğuz Kaan Çalışır ve Mehmet Akıncık hakem üçlüsü yönetecek. - SAMSUN

Samsunspor ile Balıkesirspor 17. randevuya çıkıyor

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Balıkesirspor, Samsunspor, Spor Toto, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samsunspor ile Balıkesirspor 17. randevuya çıkıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Samsunspor ile Balıkesirspor 17. randevuya çıkıyor - Son Dakika
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