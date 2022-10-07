Samsunspor ile Gençlerbirliği 46. randevuya çıkıyor - Son Dakika
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Samsunspor ile Gençlerbirliği 46. randevuya çıkıyor

07.10.2022 10:55
Samsunspor ile Gençlerbirliği 46. randevuya çıkıyor

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında birbirlerine rakip olacak Samsunspor ile Gençlerbirliği 46. randevularına çıkacak.

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında birbirlerine rakip olacak Samsunspor ile Gençlerbirliği 46. randevularına çıkacak.

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Samsunspor, yarın evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak. İki takım daha önce 45 kez resmi müsabakada birbirlerine rakip oldu. Bu maçların 16'sını Gençlerbirliği, 12'sini de Samsunspor kazanırken, 17 maç beraberlikle sonuçlandı. 2 takımın Samsun'daki mücadelelerinde Samsunspor 8, Gençlerbirliği 6 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Samsun'da oynanan 7 mücadelede ise takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Gençlerbirliği geride kalan haftalarda ligde 6 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 6 puan toplayabildi. Rakip filelere 9 gol gönderen başkent temsilcisi, kalesinde ise 10 gol gördü. Ankara temsilcisi bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak henüz mağlubiyet yüzü görmedi.

Ev sahibi Samsunspor ise bu sezon ligde 7 müsabakada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 10 puan toplayabildi. Rakip filelere 9 gol gönderen Samsun temsilcisi, ağlarında 7 gole engel olamadı. Kırmızı-beyazlılar, bu sezon evinde oynadığı 3 maçta 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet elde ederek istikrarsız bir görüntü çizdi.

8 Ekim Cumartesi günü 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak ve Bersan Duran hakem üçlüsü yönetecek. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Samsunspor, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor ile Gençlerbirliği 46. randevuya çıkıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsunspor ile Gençlerbirliği 46. randevuya çıkıyor - Son Dakika
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