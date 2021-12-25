Samsunspor ile Tuzlaspor 3. randevuya çıkacak

SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile Tuzlaspor, ligin 18. haftasında tarihlerindeki 3. randevuya çıkacaklar.

Samsunspor ve Tuzlaspor daha önce 2 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 2'sini de Samsunspor kazanırken, kırmızı-beyazlı ekip evinde de deplasmanda da oynadığı karşılaşmaları 2-0 kazanmıştı.

Ligde 17 hafta geride kalırken Samsunspor bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 26 puan topladı. Rakip filelere 24 gol gönderen Samsun temsilcisi, kalesinde ise 21 gol gördü. 17 haftada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan İstanbul temsilcisi ise 23 puan toplayabildi. Rakip filelere 17 gol gönderen Tuzlaspor, kalesinde ise 16 gol gördü.

26 Aralık Pazar günü 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı hakemler Erkan Özdamar, Anıl Usta ve Suat Güz üçlüsü yönetecek. 2 takım da bu karşılaşma ile birlikte ilk devrenin son maçına çıkacaklar. - SAMSUN