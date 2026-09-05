Samsunspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamlayıp bugün Kocaeli'ye gidiyor - Son Dakika
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Samsunspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamlayıp bugün Kocaeli'ye gidiyor

Samsunspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamlayıp bugün Kocaeli\'ye gidiyor
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Samsunspor, yarın deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki idmanın ardından ekip, akşam saatlerinde havayoluyla Kocaeli'ye hareket edecek. Karşılaşma yarın saat 20.00'de Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Kısa pas çalışma, dar alanda çift kale maçlarla devam eden idman, duran top organizasyonlarının ardından sona erdi. Kırmızı-beyazlı ekip, bugün akşam saatlerinde havayolu ile Kocaeli'ye hareket edecek. Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın saat 20.00'de Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Kocaelispor – Samsunspor maçını Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses'in yardımcılıklarını ise Bersan Duran ve Mert Bulut yapacak.

Kaynak: DHA

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