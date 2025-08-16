Samsunspor, Kocaelispor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
Samsunspor, Kocaelispor'u 1-0 Yendi

Samsunspor, Kocaelispor'u 1-0 Yendi
16.08.2025 22:52
Trendyol Süper Lig'de Samsunspor, Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek 6 puana ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, ligdeki 2 maçta da galip gelerek önemli 6 puan kazandıklarını bildirdi.

Reis, maçın ardından düzenlenen basına toplantısında, bugün galip geldiklerini ancak gösterdikleri performansın en iyisi olmadığını belirterek, Kocaelispor'a karşı oynamanın zor olduğunu söyledi.

Güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını ifade eden Reis, şanslı oldukları dakikalarda golü bulduklarını kaydetti.

Reis, öne geçtikten sonra da iyi savunma yaptıklarını dile getirerek, "Şimdiye kadar iki karşılaşma oynadık ve 6 puan kazandık. Bunun bizim adımıza gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Elbette eksiklerimizi tamamlamak adına çalışmaya, antrenmanlarımıza devam edeceğiz ve felsefemizi de kesinlikle geliştirmemiz gerekiyor. 90 dakika göstermiş olduğumuz performanstan da tam olarak mutlu olduğumu diyemem." ifadesini kullandı.

Bir basın mensubunun "Samsunspor, bugün ligdeki ilk maçta gösterdiği performanstan uzaktı, bunda Panathinaikos maçının etkisi var mı?" sorusuna ilişkin Reis, Panathinaikos karşılaşmasının bugün aklında olmadığını, futbolcularına da maç maç ilerlemeleri gerektiğini telkin ettiğini aktardı.

Reis, takıma katılan yeni oyuncular olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Onların da adaptasyona, oynama şeklimize alışmaları için belirli bir süreye ihtiyaçları var. Lige 6 puanla başlamak da çok çok önemliydi. Sonuç olarak futbol bir sonuç oyunudur. 2 çok önemli karşılaşma oynadık ve istediğimiz sonuçları da elde ettik. Yapmış olduğumuz hatalarla alakalı ya da memnun olmadığımız bir performans gösterdiğimizde, elbette ki oyuncularımızla konuşuyoruz. Zaten onlarla da konuşacağım. Perşembe günü Atina'da bir karşılaşma oynayacağız. Geçen sene tüm sezon boyunca aslında bugünler için çok fazla çalıştık. Atina'da perşembe günü oynayacağımız karşılaşmadan da zevk alarak oynamamız lazım. Bu karşılaşmayı dört gözle bekliyorum diyebilirim. Ama o karşılaşmadan hemen önce bir galibiyet almak da çok çok önemliydi."

Kaynak: AA

