Samsunspor Konyaspor hazırlığına Vali ve gazilerin izlediği antrenmanla başladı - Son Dakika
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Samsunspor Konyaspor hazırlığına Vali ve gazilerin izlediği antrenmanla başladı

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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde başladı. 1 saat 30 dakikalık antrenmanı Vali Orhan Tavlı ve gaziler izledi; kaptan Emre Kılınç ziyaretin moral verdiğini söyledi.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Antrenmana ısınma koşusu ve fizik hareketleri ile başlayan futbolcular, günü taktik çalışmasıyla tamamladı.

Kırmızı-beyazlı takımın idmanını Samsun Valisi Orhan Tavlı ile gaziler de takip etti.

Futbolculara Konyaspor karşısında başarılar dileyen Vali Tavlı, bir süre kaptan Emre Kılınç ile sohbet etti.

Tecrübeli oyuncu Emre Kılınç, Vali Orhan Tavlı ve gazilerin kendilerine moral ziyaretinde bulunmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, "TÜMOSAN Konyaspor karşısında bir çıkış yakalamak istiyoruz. Sizlerin de desteği ile umarım bunu başarırız." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Vali Tavlı, gaziler ve futbolcular hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
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