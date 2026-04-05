Samsunspor-Konyaspor: İlk Yarısı 1-1 Sona Erdi

05.04.2026 15:39
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sağ kanattan Andzouana'nın ortasında ceza sahası içinde Drongelen'in ters vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

15. dakikada Emre Kılınç'ın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Holse'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.

23. dakikada penaltıda topun başına geçen Bardhi, meşin yuvarlağı ve kaleci Okan'ı ayrı köşelere gönderdi. 0-1

35. dakikada Soner'in sol taraftan ortasında Coulibaly'nin yarım vole vuruşunda kaleci Bahadır meşin yuvarlağı kurtardı.

43. dakikada Emre'nin pasında ceza sahası dışından Holse'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarparak ağlarla buluştu. 1-1

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Şener, Gökmen Baltacı

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Rick van Drongelen, Soner Gönül, Antoine Makoumbou, Yalçın Kayan, Tanguy Coulibaly, Carlo Holse, Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Efe Üstün, Efe Törüz, Joe Mendes, Ali Diabate, Enes Albak, Yunus Çift, Olivier Ntcham, Elayis Tavsan, Cherif Ndiaye

Teknik Direktör: Thorsten Fink

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Yhoan Andzouana, Adama Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Marko Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Enis Bardhi, Kazeem Olaigbe, Jackson Muleka

Yedekler: Denir Ertaş, Yasir Subaşı, Uğurcan Yağzılı, Arif Boşluk, Jo Jin-Ho, Morten Bjorlo, Tunahan Taşçı, Diogo Gonçalves, Sender Svendsen, Blaz Kramer

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Holse (dk. 43) (Samsunspor), Bardhi (dk. 23 pen.) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Bardhi, Deniz Türüç (Konyaspor) - SAMSUN

Kaynak: İHA

