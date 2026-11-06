Samsunspor, Konyaspor maçıyla 8 maçlık yenilgi serisini bitirmeyi hedefliyor

Samsunspor, Konyaspor maçıyla 8 maçlık yenilgi serisini bitirmeyi hedefliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın saat 16.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Son 8 maçını kaybeden kırmızı-beyazlılar, sakat Emre Kılınç ve Fatih Kaya'dan yoksun çıkacağı maçta kazanarak çıkış arıyor.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetecek.
Ligde çıktığı son 8 maçta mağlup olan Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor.
Kırmızı-beyazlı takımda sakatlıkları süren Emre Kılınç ve Fatih Kaya, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.
Kaynak: AA
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