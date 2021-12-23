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Samsunspor ligin ilk yarısını galibiyetle kapatmak istiyor - Son Dakika

Samsunspor ligin ilk yarısını galibiyetle kapatmak istiyor

23.12.2021 14:58
Samsunspor ligin ilk yarısını galibiyetle kapatmak istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un basın sözcüsü Ender Gür, Tuzlaspor'u yenerek ligin ilk yarısını galibiyetle kapatmak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsun spor'un basın sözcüsü Ender Gür, Tuzlaspor'u yenerek ligin ilk yarısını galibiyetle kapatmak istediklerini söyledi.

Gür, AA muhabirine, İstanbulspor maçında talihsiz bir mağlubiyet yaşadıklarını ifade etti. Takımın son haftalarda iyi bir çıkış yakaladığına işaret eden Gür, şunları söyledi:

"Son 6 maçtır yenilmezlik serimiz vardı, İstanbulspor maçını da kazanmak istiyorduk ama maç öncesi 3 oyuncumuzu yeni tip koronavirüs semptomları göstermesi nedeniyle tedbiren maç kadrosundan çıkardık. Bazı oyuncularımızın da sakatlığı ve kart cezalısı olması nedeniyle ideal kadromuzdan farklı bir şekilde sahaya çıkmak zorundan kaldık. Eksiklere rağmen ilk 11'de forma giyen tüm oyuncularımız sahada inanılmaz mücadele verdi. İstanbulspor maçına baktığınız zaman 90 dakika boyunca pozisyonlar bulduk ve kaybedecek bir oyun asla oynamadık ama 10 kişi kalmamıza rağmen son saniye golü 2-1 mağlup olduk."

İstanbulspor maçını artık geride bıraktıklarını söyleyen Gür, şöyle devam etti:

"Sahamızda Tuzlaspor ile ilk yarının son maçına çıkacağız. İlk yarının son maçından galip ayrılarak devre arasına moralli girmek istiyoruz. Teknik direktörümüz Fuat Çapa göreve geldiği ilk günden itibaren ilk yarıyı play-off içinde bitirmeyi hedeflemişti. Tuzlaspor maçını kazanırsak bu şekilde olacağına inanıyorum. İlk 6 içinde devre arasına girersek Antalya'da yapacağımız kamp çalışmasını çok verimli geçireceğiz. Teknik direktörümüz, takıma takviye yapılması konusundaki raporunu kulüp başkanımız Yüksel Yıldırım'a sundu. Yeni transferlerin kampın ilk gününe yetiştirmesi gibi bir düşüncemiz var. Takviyelerle inşallah Samsunspor ligin ikinci devresine şampiyonluk hedefi ile başlayacaktır."

Samsunspor'un son 2 haftadır hakem hataları ile karşı karşıya kaldığını ileri süren Gür, şunları kaydetti:

"Son 2 haftadır sahada 10 kişi kalıyoruz. Buna rağmen sahada iyi mücadele verdiğimize inanıyorum. Beypiliç Boluspor maçında Yunus Emre Çift'in ve İstanbulspor maçında ise Vukan Savicevic'in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesini tüm spor kamuoyu gördü. Her iki oyuncumuzun da rakibe hiçbir şekilde müdahalesi yok. Burada çifte standart olduğunu düşünüyorum. Bu hakemler maalesef hakem camiasının defoluları. Hakem insandır hata yapar diye düşünüyoruz ama benzer pozisyonlarda başka takımlara gösterilmeyen kartlar bize gösterilmeye başlandı. Bu da kafamızda soru işaretleri uyandırdı. Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde bu haksızlıkları, şikayetleri dile geçireceğiz. Umuyoruz, böyle olaylarla bir daha karşılaşmayız."

İstanbulspor, Samsunspor, Spor Toto, Tuzlaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Samsunspor ligin ilk yarısını galibiyetle kapatmak istiyor - Son Dakika Spor


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