Samsunspor, Logi Tomasson'u Transfer Etti - Son Dakika
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Samsunspor, Logi Tomasson'u Transfer Etti

Samsunspor, Logi Tomasson\'u Transfer Etti
04.06.2025 13:18
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Samsunspor, FIFA'nın 2 dönem transfer yasağının ardından İzlandalı sol bek Logi Tomasson'u kadrosuna kattı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, FIFA tarafından verilen 2 dönem transfer yasağının ardından sezonun ilk transferi olarak İzlandalı sol bek Logi Tomasson'u kadrolarına kattıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden Samsunspor'da Başkan Vekili Veysel Bilen transfer ve kadro yapılması hakkında açıklamalarda bulundu. İlk transfer olarak Norveç Ligi ekiplerinden Stromsgodset Toppfotball forması giyen İzlandalı milli sol bek Logi Tomasson'u transfer ettiklerini dile getiren Veysel Bilen, önemli açıklamalarda bulundu.

"Logi Tomasson'u transfer ettik

İlk transfer olarak Tomasson ile anlaştıklarını ifade eden Başkan Vekili Veysel Bilen, "5 yabancı futbolcumuz takımdan ayrıldı. Onların yerine çalışma komitesi tarafından 1 sene boyunca takip edilen oyuncu arama havuzundan oyunculardan bakılacak. Oyuncu havuzunu hocamızın oyun planı, önümüze koyduğumuz hedef doğrultusunda oyuncu tercihleri ve seçimleri oluşturuyor. Bunlardan alternatifli oyuncu havuzu oluşturulmuş durumda. Bunlara karar verdiğimiz noktada başkanımız ve Fuat Çapa bu görüşmeleri bizzat kendileri yürütüyorlar. Son final görüşmesi zaten maddi yönden tamamen başkanımızın uhdesinde gerçekleşiyor. 1 transferimiz netleşti. Logi Tomasson'u transfer ettik. Resmi açıklama olmadı ama başkanımız da dillendirdi" dedi.

"Transferlerin tamamını ilk kamp dönemine yetiştirmek istiyoruz"

Tüm transferleri 3 Temmuz'da başlayacak sezonun ilk kampına yetiştirmek için uğraş verdiklerini vurgulayan Veysel Bilen, "Bundan sonra da hedefimiz şu; 3 Temmuz'da takım toplanacak. Dolayısıyla 3 Temmuz'a kadar oyuncularımız hem fiziksel hem mental olarak dinlenmiş olacaklar. Ama 3 Temmuz'a kadar biz de yoğun bir çalışma temposuyla inşallah transferlerimizin tamamını ilk kamp dönemimize yetiştirmek istiyoruz. Çünkü ilk kamp dönemi son derece önemli. Geçtiğimiz yıl da bunu gördük. Kayseri'de çok güzel iki kamp dönemi yaptık ve lige zımba gibi girmiştik. Onun için inanıyoruz ki ilk kamp döneminde ne kadar oyuncu topluluğu birbirleriyle oynarsa ve alışkanlık haline gelirse o kadar sezon içerisinde rahat edeceğiz" diye konuştu.

"3 kulvarda yarışacağız, geniş kadro için 11-12 oyuncu kadromuza katılacak"

Yerli ve yabancı olarak en az 11-12 transfer yapacaklarına da değinen Bilen, "Bu sene şöyle bir dezavantajımız da olacağı gerçek; UEFA Kupası'nda da mücadele edip ya da aksi durumda Allah korusun, Konferans Ligi'nde doğrudan gruplara kalacağımız için geniş bir kadromuzun olması gerektiği ortada. Hem Türkiye Kupası'nda hem ligde hem de Avrupa'da mücadele edeceğimiz için en az 26-27 kişilik bir kadromuzun olması ve kadro derinliğinin olması gerekiyor. Bunun için de planlarımızı o doğrultuda yaptık. Böyle de olunca muhtemel ki 11-12 tane oyuncu yerli-yabancı kadronuza katılacak gözüküyor. Öyle de oyuncuların kaynaşması için de süreyi ne kadar iyi kullanabilirsek taktik, teknik ve mental açısından lige ve diğer maçlara moralli ve hazır bir vaziyette başlamış olacağız. Bunun da farkındayız. Onun için hiç ara vermeden başkanımız yoğun temposu olmasına rağmen gündüz kendi işleriyle meşgul olurken gece sabahlara kadar Fuat hocamızla ve Reis hocamızla transfer çalışmalarını yürütüyor" şeklinde konuştu.

Samsunspor'da sezonun bitmesi ile yabancı oyunculardan sağ bek Nanu Gomes, sol bek Marc Bola, orta saha oyuncuları Ait Bennasser ile Flavien Tait ve kanat oyuncusu Kingsley Schindler takımdan ayrılmıştı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsunspor, Logi Tomasson'u Transfer Etti - Son Dakika

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